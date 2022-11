GdS – Da Rrahmani a Di Lorenzo, rinnovi con Spalletti sullo sfondo

In attesa di ufficializzare le date del possibile ritiro in Turchia, con le amichevoli e svolgere la preparazione, in casa Napoli si pensa al tema rinnovi per confermare una rosa che è partita con il piede giusto. Dopo Meret, Zerbin e Anguissa, il club azzurro è vicino ad ufficializzarne tre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il primo è il difensore Rrahmani, che si sta allenando a Dubai per recuperare dall’infortunio, fino al 2027. A seguire Stanislav Lobotka pronto il rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028 con ingaggio sui 3 milioni. Infine Di Lorenzo. Il capitano è l’esempio di chi è stakanovista, con stasera contro l’Austria saranno 25 gare da titolare con oltre 2 mila minuti in campo. Il suo agente Mario Giuffredi dovrebbe incontrare la società per prolungare il contratto fino al 2028 e per quella data l’ex Empoli avrà 35 anni. Insomma un premio per quanto sta dimostrando in campo e non solo. Tutti questi rinnovi hanno anche uno scopo, convincere Spalletti a restare a lungo, sarà la strategia giusta e con il tecnico di Certaldo si salirebbe a 4.

