Ultima gara della carriera in nazionale per Marek Hamsik, ex capitano del Napoli che ha salutato tra le lacrime i compagni in campo dopo Slovacchia-Cile, amichevole di questo pomeriggio. Tra gli abbracci più sentiti anche quello di Stan Lobotka, oggi al Napoli e per anni compagno di Marek in campo. Il Mattino

