(Formazione) Austria-Italia: per i padroni di casa, in attacco il “bolognese” Arnautovic. Due del Napoli per il c.t. Mancini

Questa sera a Vienna si giocherà l’ultima amichevole del 2022 tra l’Austria e l’Italia, nel giorno dell’inizio dei mondiali in Qatar. Per i padroni di casa, allenati da Rangnick il modulo sarà il 4-2-3-1, la punta sarà Arnautovic e alle sue spalle Baumgartner, Sabitzer e Kainz. In difesa, sempre per il Bologna Posh e al centro il capitano Alaba. In casa azzurra due i giocatori del Napoli titolari, Di Lorenzo e Raspadori. Le novità infine sono: Donnarumma, Acerbi, Barella e Pessina.

A dirigere la gara sarà una formazione tedesca

Fonte: CdS