E’ il momento di Matteo. Mancini sceglie Politano contro l’Austria

Stasera la nazionale italiana di Mancini, che non giocherà i Mondiali, affronterà stasera l’Austria in amichevole. Le scelte del tecnico azzurro sembrano chiare, l’esterno del Napoli Matteo Politano sarà titolare, come sottolinea oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

Titolare contro l’Austria, Politano in campo dal primo minuto nell’amichevole di stasera a Vienna (ore 20.45, diretta Rai 1): l’esterno d’attacco del Napoli ritrova l’Italia dopo essere stato costretto a saltare per infortunio le ultime due partite di settembre di Nations League contro Inghilterra e Ungheria e giocherà nel tridente d’attacco con Raspadori, compagno di squadra del Napoli, confermato centravanti.

Un’occasione da sfruttare al meglio per Politano, come del resto ha sempre fatto ogni volta che ha indossato la maglia della Nazionale (3 gol in 7 presenze). Nel giorno in cui parte il Mondiale, gli azzurri di Mancini, grandi assenti in Qatar, saranno impegnati in un test per il futuro: a marzo cominceranno le qualificazioni per gli Europei 2024 (il 23 la sfida contro l’Inghilterra e il 26 la trasferta a Malta) e a giugno è in programma la final four di Nations League in Olanda. E Politano cercherà di diventare un punto fermo del gruppo Italia e di ritagliarsi il suo spazio dopo i tre mesi molto positivi vissuti con il Napoli: una pedina molto importante nel 4-3-3 di Spalletti, il tecnico azzurro che lo ha alternato da esterno destro di attacco con Lozano avendo sempre buone risposte.