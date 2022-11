Di Lorenzo insostituibile, numeri incredibili con il Napoli e la Nazionale

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i numeri straordinari del terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Vero insostituibile per Spalletti e Mancini in Nazionale.

Ecco l’estratto riportato dal quotidiano:

“Anche in Nazionale Giovanni Di Lorenzo sta dimostrando la sua incredibile continuità di rendimento, quella che porta Spalletti e anche Mancini a non rinunciarci mai. Fra Napoli e Italia è già oltre i due mila e duecento minuti in campo, partendo titolare in tutte le 24 gare stagionali possibili che oggi a Vienna diventeranno 25: nessuno in Serie A dei giocatori di movimento sta in campo più del terzino azzurro”.