Cannavaro e Ferrara: “Uno non si sbilancia, l’altro non ha dubbi”

Qatar 2022, ci siamo. Un Mondiale senza l’Italia. Per chi tifare? Fabio Cannavaro, oggi tecnico del Benevento e campione del mondo nel 2006, non si sbilancia: «Come faccio a tifare per qualcuno? Non ci riesco e quindi non tifo. Osservo il Mondiale con l’occhio interessato di chi è curioso di guardarlo e di apprezzarlo. Ma non sono in grado di schierarmi. Non fa per me». A differenza sua, un altro napoletano, ha le idee chiarissime in merito. Ciro Ferrara afferma: «L’assenza dell’Italia mi spinge, chiaramente, a tifare tutta la vita Argentina. Il motivo mi pare semplice, scontato ed anche inevitabile, non sto neanche qui a sottolinearlo. La mia squadra, in Qatar, non può che essere l’Argentina».

