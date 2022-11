Cannavaro: “Ai Mondiali mi aspetto il boom di Kim”

Fabio Cannavaro, ex campione del mondo nel 2006, ed attuale allenatore del Benevento, ha parlato in una lunga intervista a Il Mattino. Tra le altre cose si è soffermato a parlare dei mondiali che inizieranno oggi in Qatar e del Napoli.

Factory della Comunicazione

Da quale difensore si aspetta il boom?

«Kim, sono anni che lo vedo. Era in Cina. L’Udinese mi chiamò per chiedermi notizie e io dissi che se si toglieva delle amnesia diventava uno dei più forti al mondo. Le amnesie di cui parlavo le ho riviste per qualche istante contro l’Udinese. Ecco: mi aspetto la sua consacrazione a Doha. Come sono curioso di vedere in azione van Dijk con l’Olanda: un conto è il club, un conto è la nazionale».

Al posto di Mancini come si sentirebbe a giocare con l’Austria nel giorno della gara inaugurale del Mondiale?

«Il brutto del calcio, delle combinazioni crudeli. Invece di stare in ritiro lì, sei costretto a preparare un’amichevole inutile, che non serve a nulla. Diciamolo, non sarei felicissimo».

L’Italia del futuro punta sul blocco Napoli?

«E fa bene. Di Lorenzo ha avuto una crescita pazzesca, Raspadori non è solo giovane ma ha fatto anche tanta esperienza ed è un attaccante che sa trascinare».