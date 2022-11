Bereszyński avvisa la Polonia: “Occhio a Lozano che è in forma”

Martedì, in Qatar, per la rassegna Mondiale iniziata oggi, ci sarà una sfida da azzurri contro, ovvero si giocherà Polonia-Messico, match che metterà uno di fronte all’ altro, Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. Il terzino polacco della Sampdoria, Bartosz Bereszyński ha parlato in conferenza stampa proprio del messicano: “Lozano è stato in ottima forma nelle ultime settimane in Serie A. È una grande individualità. Abbiamo guardato le partite del Messico: la squadra ha molte qualità, ma ha dei punti deboli”.

