AMICHEVOLE – Austria-Italia 2-0, prova opaca degli azzurri. Del Napoli meglio solo Politano

Questa sera a Vienna si è giocata l’ultima amichevole del 2022 tra l’Austria e l’Italia nel giorno dell’inizio dei mondiali in Qatar. I padroni di casa provano a spingere e sbloccano la gara. Palla persa da Verratti, Arnautovic serve Shlager che batte Donnarumma. La squadra di Rangnich sfiora il raddoppio in due circostanze. Prima con Seivald, si salva la difesa azzurra e poi Adamu che coglie il palo sul liscio di Acerbi. Il raddoppio arriva grazie alla punizione di Alaba, Donnarumma non perfetto. L’Italia va vicino alla rete con Politano, l’unico che cci ha provato a dare vivacità, parata di Lindner. Ad inizio ripresa Donnarumma salva sul colpo di testa di Posh. Gli azzurri danno più vivacità con Chiesa, ma l’occasione migliore è di Raspadori, parata di piede del portiere austriaco. Nel finale anche Chiesa va vicino alla rete personale, palla alta da buona posizione. Una sconfitta che lascia diverse punti interrogativi e poche certezze per Mancini. Per quanto concerne i giocatori del Napoli, meno bene Di Lorenzo e a tratti Raspadori, meglio Politano.

Austria-Italia 2-0

Austria (4-2-3-1): Lindner 6; Posch 6,5, Lienhart 6, Alaba 7, Woeber 6 (27′ st Mwene s.v.); Seiwald 6,5, Schlager 6,5; Baumgartner 6 (36′ st Grillitsch s.v.), Sabitzer 6, Adamu 6,5 (36′ st Schmid s.v.); Arnautovic 7 (27′ st Gregoritsch s.v.). Ct: Rangnick 6,5

Italia (3-4-3): Donnarumma 5,5; Gatti 4,5 (1′ st Pessina 5), Bonucci 5, Acerbi 5,5; Di Lorenzo 5 (1′ st Scalvini 5,5), Barella 5,5 (45′ st Miretti), Verratti 4,5, Dimarco 5,5; Politano 6 (1′ st Chiesa 6), Raspadori 5,5 (27′ st Gnonto), Grifo 5 (1′ st Zaniolo 5). Ct: Mancini 4,5

Arbitro: Dingert

Marcatori: 6′ Schlager (A)

Ammoniti: Seiwald (A), Chiesa (I), Posch (A)

Espulsi: