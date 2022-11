UNDER 21 – Italia-Germania 2-4, in gol l’obiettivo del Napoli Samardzic

Questo pomeriggio allo stadio “Del Conero” di Ancona si è giocata l’amichevole tra l’Italia e la Germania per la categoria Under 21. Per gli ospiti in gol Huseinbasic e ad inizio ripresa con Samardzic. Quest’ultimo, segna su punizione, è l’obiettivo di mercato del Napoli. Il tris è realizzato da Shade. Per gli azzurri doppietta dell’attaccante della Lazio Canciellieri, mentre la quarta marcatura è realizzata da Malone dal dischetto. Per l’Italia triplo esordio di Casadei, Terracciano e il centrocampista della Roma Volpato.

ITALIA-GERMANIA 2-4



MARCATORI: 23′ pt Huseinbasic (G), 7′ st Samardzic (G), 10′ Schade (G), 21′ e 29′ Cancellieri (I), 43′ rig. Malone (G)



ITALIA: Carnesecchi; Cittadini, Pirola, Ruggeri (26′ st Volpato, 45′ st Viti); Bellanova, Esposito (26′ st Ranocchia), Rovella (45′ st Terracciano), Quagliata; Cambiaghi (14′ st Cancellieri, 45′ st Casadei), Vignato (14′ st Bove); Colombo (14′ st Lucca). A disp.: Caprile, Turati, Calafiori, Dalle Mura, Tongya. All. Nicolato

GERMANIA: Atubolu; Fischer (15′ st Beyer), Bisseck (15′ st Dardai), Thiaw, Katterbach (30′ st Netz); Krauss (30′ st Bauer), Keitel (30′ st Martel), Huseinbasic (30′ st Stiller); Samardzic (30′ st Malone), Thielmann (15′ st Weisshaupt), Schade (35′ st Khadra). A disp.: Mantl, Fruchtl. All. Di Salvo

ARBITRO: Milanovic (Serbia). (Sutulovic-Bogicevic, IV Baroni)

NOTE: spettatori 5.200. Espulsi Cittadini (I) al 40′ st per gioco scorretto e Bellanova (I) al 41′ st per somma di ammonizioni. Ammoniti Carnesecchi (I), Cittadini (I), Bauer (G)

Fonte: figc.it