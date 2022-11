UNDER 19 – Nel netto successo dell’Italia, esordio per l’azzurro Enrico Giannini

Questo pomeriggio secondo test amichevole per l’Italia Under 19 contro l’Ungheria. Gli azzurrini di coach Bollini, dopo il successo per 3-0, vincono con un netto 7-2. C’è stato l’esordio del classe 2004 del Napoli Primavera Enrico Giannini, nativo di Volla, ed ha fornito una prestazione convincente. Per la cronaca in gol: Samuele Vignato Monza, il classe 2004 D’Andrea nativo di Ponticelli, doppietta di Mancini della Juventus, un’autorete e infine Missori della Roma, mentre per i magiari i gol di Tuboli e Krascsovics.

