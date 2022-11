Spalletti, il Cocktail solidale per donare un esoscheletro

Solidarietà e innovazione si fondono per donare una speranza ai disabili campani, attraverso un progetto visionario nato grazie alla sensibilità di imprenditori e istituzioni. Organizzato dall’Unione Industriali di Napoli si è svolto ieri sera a Palazzo Partanna il Cocktail solidale per la raccolta fondi destinata all’acquisto di un esoscheletro intelligente, uno strumento di robotica avanzata in grado di supportare la riabilitazione degli arti inferiori dei pazienti nelle strutture ospedaliere, ma non solo. Lo scopo è permettere alle persone disabili, allettate o su sedia a rotelle, di mettersi in piedi e camminare. Non solo gli imprenditori associati, ma tante le celebrità invitate alla serata di fundraising: primo tra tutti Luciano Spalletti, il super-mister del Napoli, da sempre attento alle tematiche sociali. L’esoscheletro intelligente, dal costo di circa 200mila euro, sarà consegnato nelle mani del sindaco Gaetano Manfredi, nel corso della Maratona della Sostenibilità, il prossimo 30 novembre a bordo della MSC Bellissima e sarà messo a disposizione in un primo momento dal Dipartimento multidisciplinare dell’Università Vanvitelli.