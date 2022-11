SERIE B FEMMINILE – A. Seleman (all. Brescia): “A Napoli sfida affascinante e dovremo dare una risposta importante”

Vigilia dell’ottavo turno del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domani sul campo “Giuseppe Piccolo” a Cercola affronta il Napoli. Calcio d’inizio alle 14.30, arbitra il signor Simone Gavini di Aprilia; assistenti Valerio Brizzi di Aprilia e Beatrice Neroni di Ciampino. La gara sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. Reduci da due sconfitte di fila e tre gare senza vittoria, il Brescia va nella tana delle partenopee alla ricerca di un risultato positivo: di fronte le azzurre, anche loro vogliose di riscatto dopo il k.o. di Cesena di due settimane fa. «Partita difficilissima, ma affascinante-le parole di Ashraf Seleman, tecnico del Brescia Calcio Femminile-. Si gioca contro la migliore insieme alla Lazio di

questa Serie B. Vengono da una sconfitta e saranno sicuramente arrabbiate e vogliose di riscatto, ma noi non andiamo certo lì per fare da spettatori. Noi scendiamo sempre in campo con un unico obiettivo, che è quello di vincere». Dopo la sosta per le Nazionali, durante la quale le Leonesse hanno affrontato la Sampdoria in un allenamento congiunto, per il Brescia l’occasione per dare uno scossone: «Queste sono gare per le quali non serve stimolare le ragazze. Serve solo

lavorare sul contenuto della gara e mi aspetto una grande risposta come prestazione. La situazione psicologica non è sicuramente semplice, volevamo uscire meglio dal trittico romagnolo e invece abbiamo incamerato solo un punto. Sappiamo che tutti abbiamo commesso errori e che dovevamo probabilmente lavorare meglio in settimana e specialmente in gara. Se questa sosta ha fatto bene? Lo scopriremo domani». Sono 18 le calciatrici che questo pomeriggio sono partite in aereo da Orio al Serio alla volta di Napoli. Di seguito la lista completa di numeri di maglia:

PORTIERI –1 Lugli, 32 Ferrari

DIFENSORI – 2 Vavassori, 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 10 Merli C., 23 Magri, 30 Bianchi

ATTACCANTI – 7 Brayda, 18 Merli L., 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas

Fonte: Ufficio stampa Brescia Fc