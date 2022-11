SERIE B FEMMINILE – A. De Sanctis (terz. Napoli): “Siamo pronte per il Brescia per riscattare Cesena”

Venti convocate da parte di mister Lipoff in vista di Napoli Femminile-Brescia in programma domani a Cercola (fischio di inizio alle ore 14.30). Assenti Dulcic e Toomey, ormai stabilmente in gruppo la giovane Botta – prodotto del vivaio azzurro che ha esordito in Serie B contro il Cesena. “Vogliamo riscattare la sconfitta patita in Romagna – afferma il terzino sinistro Aurora De Sanctis – e dimostrare che si è trattato solo di un incidente di percorso. Siamo consapevoli della forza di questo gruppo ma anche del fatto che il campionato è difficile e che lo sarà pure la gara con il Brescia, formazione partita con l’obiettivo di competere fino in fondo per la promozione in A. Ci siamo allenate bene e mentalmente la squadra vuole reagire al primo ko stagionale con una prestazione di livello”.

Factory della Comunicazione

Ad assistere al match anche gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di San Giorgio a Cremano che hanno aderito al progetto #gestidiclasse contro la violenza sulle donne realizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano in collaborazione con il Napoli Femminile. Le studentesse degli istituti che hanno preso parte all’iniziativa disputeranno una partita dimostrativa con l’Under 12 del Napoli Femminile lunedì pomeriggio allo stadio Paudice di San Giorgio.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile