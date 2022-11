SERIE A FEMMINILE – Vittoria di rimonta in pieno recupero per la Juventus. L’A.s. Roma è campione d’inverno

Questo pomeriggio si sono giocate le prime gare della nona giornata di serie A femminile, l’ultima del girone d’andata. L’A.s. Roma batte in casa ed è campione d’inverno. Le giallorosse battono per 2-0 la Sampdoria con le reti di Giugliano e Haug. La Juventus Women invece batte in rimonta e nel recupero il Parma. La squadra del neo allenatore Mimmo Panico passa in vantaggio con Martinovic, poi i gol della squadra bianconera con: Boattin e Gunnarsdottir. Domani spiccano su tutte le sfide Fiorentina-Inter e Sassuolo-Pomigliano.

Risultati serie A femminile

A.s. Roma-Sampdoria 2-0

Parma-Juventus Women 1-2

A cura di Alessandro Sacco