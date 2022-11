RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli dovrà lavorare su un aspetto per restare al vertice”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Le parole di Kvara? Il tifo quest’anno è spesso determinante, anche contro l’Udinese, dopo le due reti subite, il “Maradona” ha incitato la squadra e si è portato a casa il successo. Indubbiamente il clima è cambiato, si canta prima della partita e i giocatori sentono una carica incredibile. Ad oggi il Napoli sta dimostrando di essere davvero forte, poi è chiaro che all’esterno si augura che gli azzurri possano calare, ma ci sta. Spalletti e i giocatori dovranno lavorare su un aspetto, restare sempre sul pezzo, senza mai accontentarsi. La sfrontatezza è ad oggi un’arma che porta ai risultati che stiamo vedendo, ma potrebbe essere negativa, se si calasse d’umiltà. Non vedo però questo rischio, visto anche come i giocatori si allenano. La lunga sosta? Il mister quando era in Russia, stette fermo per tre mesi, poi vinse il campionato. A mio avviso giocare amichevoli e i Mondiali, terrà i giocatori concentrati in vista poi del ritorno in campo. Sul mercato di Gennaio penso che la società non acquisterà nessuno, si resterà così com’è, tranne che non si trovi il vice Di Lorenzo a destra. Su Gaetano invece penso che sia più un vice-Zielinski come si dice in generale, mentre Demme potrebbe restare e giocarsela in quel ruolo, anche se lo slovacco per certi versi è unico nel ruolo di regista”.

