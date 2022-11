Qatar – Il mondo attorno al Vesuvio: due derby tra gli azzurri. Olivera: “Napoli come il sud America”

È già (quasi) tempo di MondialNapoli. E, sul piatto della manifestazione qatariota che ha stoppato i campionati, ecco che compaiono (nei gironi) incroci azzurri tutti da gustare. Come se la mano d’una bizzarra regia avesse provveduto a porre di fronte i quattro quinti dei napoletani iscritti al Mondiale 2022. E sì, poiché i suddetti incroci riguarderanno, per iniziare, Lozano e Zielinski da una parte (Messico-Polonia del gruppo C, martedì, ore 17); Olivera e Kim Min-jae dall’altra (Uruguay-Corea del Sud per il gruppo H, giovedì, ore 14). Insomma, punti d’incontro (scontro) davvero particolari, ove si pensi che nella cinquina degli azzurri convocati, il solo Zambo Anguissa con il suo Camerun (girone G, completato da Brasile, Svizzera e Serbia) non troverà compagni di club sulla sua strada.

ENTUSIASMO OLIVERA . Si partirà dunque con il derby Lozano-Zielinski, con il messicano già in campo per un tempo nell’amichevole con la Svezia di tre giorni fa (2-1 a favore di questi ultimi), e il polacco in panchina nella sfida con il Cile. A distanza di due giorni, poi, giovedì l’incrocio fra Olivera e Kim. A tal proposito l’esterno sinistro uruguagio (dal ritiro di Abu Dhabi) s’è soffermato sulla sfida con il compagno di reparto in azzurro: «Sì certo che ne abbiamo parlato con Kim, però non è che ci siamo detti troppo. Per quanto ci riguarda abbiamo un girone molto equilibrato, ma le potenzialità per fare bene, anche se in troppi ci sottovalutano. Il Qatar ora è per me l’occasione della vita, un sogno che vorrei godere appieno. A Napoli intanto sto imparando tantissimo. È tutto molto diverso rispetto al Getafe (precedente esperienza di Mathias), sto cercando di farne tesoro per il Mondiale. A Napoli è come in Sudamerica, il calcio è sentito e vissuto molto».

Fonte: CdS