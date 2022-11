Onofri a RM: “Il premio ad Osimhen è una ulteriore certificazione della crescita del Napoli”

Claudio Onofri, allenatore e commentatore, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni: «Il premio ad Osimhen è una ulteriore certificazione della crescita del Napoli, dinanzi ad una platea eccezionale. Ho conosciuto Giuntoli all’inizio della sua carriera, agli esordi, a Carpi, ed ho notato la capacità di mettere in campo giocatori non così esposti alla notorietà ma che avevano grandi potenzialità di miglioramento. Cristiano è un talento, un fuoriclasse ed è stato giustamente premiato al Global Soccer Awards. Ha la capacità, rispetto alle volontà dell’allenatore di turno, di mettere insieme giocatori che appartengono alle caratteristiche volute dallo stesso allenatore. Lasciatemi fare poi i complimenti a Spalletti perché vedere giocare il Napoli è un divertimento anche per chi non è tifoso. Complimenti a tutta la rosa nella quale ci sono giocatori che potrebbero essere titolari in qualsiasi altra squadra, mentre nel Napoli accettano di stare in panchina e quando entrano si danno un gran da fare. È spettacolare e produttivo. Il Napoli deve mantenere lo stesso atteggiamento con tutta la rosa che sa di partecipare anche se con un minutaggio non straordinario per dare una mano ad una squadra che è praticamente una delle migliori d’Europa. Anche il match che aprirà la ripresa dopo i Mondiali, con l’Inter, sarà una partita non dico decisiva ma molto importante perché un’eventuale vittoria significherà mettere dietro una delle indicate per cercare di tornare a vincere lo scudetto ma soprattutto mantenere il trend positivo».

Factory della Comunicazione