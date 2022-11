In caso di promozione in Serie A del Bari, De Laurentiis dovrà addirittura anticipare la cessione di una delle due società, questa pugliese ed il Napoli, a questa estate. Insomma una delle due dovrà essere ceduta prima o poi. Oggi La Verità anticipa un’indiscrezione in merito alla suddetta situazione. Pare che una società cinese, la Winston, sarebbe interessata all’acquisto del Bari, avendo altri investimenti in Puglia, ed essendo in ottimi rapporti con la Regione.

