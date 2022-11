Mancini su Raspadori: “Un 9 atipico, ma che può fare il centravanti”

E’ un suo grande estimatore. Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, non ha mai nascosto la stima per l’azzurro Giacomo Raspadori. L’ha ribadita anche poco fa, nella conferenza in vista della gara amichevole di domani contro l’Austria: “Raspa è un giocatore con grandi qualità. E’ giovane e anche lui non gioca da tanto tempo, sta migliorando notevolmente. Sa giocare, può fare qualsiasi ruolo, è un centravanti atipico ma può anche farlo. Può muoversi in più zone di campo, può giocare anche con un altro centravanti così come appunto fare il centravanti”.

