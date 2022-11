Maccarone: “La principale rivale del Napoli quest’anno è il Napoli stesso”

Massimo Maccarone, ex attaccante e allenatore del Ghiviborgo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «Osimhen è un grande attaccante, in crescita ogni anno, consapevole delle proprie potenzialità e ancora con ampi margini di miglioramento, data l’età. Ora sa fare tutto, gioca anche per i compagni. La principale rivale del Napoli quest’anno è il Napoli stesso, perché se continua a marciare in questo modo a gennaio, mantenendo questa continuità ed anche un atteggiamento giusto, senza adagiarsi sugli allori, producendo questo tipo di calcio, arriverà fino in fondo. Le avversarie principali sono comunque Milan e Juventus: quest’ultima ha ritrovato certezze con le 6 vittorie di fila e a gennaio ritroverà diversi calciatori. Il gruppo Napoli ha dimostrato di essere vincente, la società ha svolto un ottimo mercato con calciatori di qualità che hanno la voglia di mettersi in mostra: vedo gli azzurri sicuri e consapevoli della propria forza».

