“La sosta? Farà bene a Kvara”, il pensiero del “Pampa” Sosa

L’ex attaccante del Napoli, El “Pampa” Sosa, ha parlato al programma “Pronto chi Pampa?” in onda su Vikonos, tra le altre cose, del percorso del Napoli, e del beneficio per potrà ricavare dalla sosta per i Mondiali.

Un giocatore dovrebbe beneficiare della sosta: “Farà bene a Kvara, il Napoli ha vinto tre partite senza di lui e il georgiano può recuperare alla grande, raddoppiando forza e allenamenti. Kvara è stato certamente il migliore degli azzurri, richiama l’attenzione per le sue qualità, ha solo 21 anni. Al secondo posto metto Kim per senso dell’anticipo, per l’umiltà, al terzo potrei mettere Meret, Lobo, Osimhen, o anche Mario Rui, perché tutto il Napoli è stato grandioso”.