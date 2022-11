Kvara, l’elogio di Giuntoli: “Ha portato innovazioni tecniche e mentali”

Kvara è stato uno dei grandi colpi estivi del direttore sportivo Giuntoli. «Dopo la partenza di Insigne, serviva un esterno sinistro per completare la squadra. Kvara ha ottime capacità tecniche: non gioca il calcio classico ma quello di strada, ogni volta fa qualcosa di importante», ha detto il ds azzurro che ha parlato delle qualità dell’attaccante georgiano. «Ha portato innovazioni mentali, tecniche e fisiche alla squadra, è aperto coi compagni in campo, la sua umiltà è da esempio per tanti bambini».

Factory della Comunicazione

Il Mattino