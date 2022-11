Kvara: “Giocare nel Napoli significa tanto, mi ha dato il sogno Champions”

Kvaratskhelia sempre più stregato dalla passione dei napoletani per gli azzurri. L’attaccante si sta godendo qualche giornata di relax in Georgia e si sta riprendendo dall’infortunio alla schiena «I tifosi del Napoli mi incoraggiano molto e faccio di tutto per renderli felici. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato è che qui si vive di calcio», ha detto Kvara nell’intervista a Crocobet e ha aggiunto. «Giocare nel Napoli significa tanto per me perchè è uno dei migliori club d’Italia, specialmente per via di Maradona. Non avrei mai pensato di poter fare parte di questa squadra fantastica». L’emozione più forte quella nelle sfide di Champions League, la prima esperienza di questo tipo per l’attaccante georgiano. «La Champions? Non avrei mai pensato di giocarci, sentivo l’inno da bambino, era il mio sogno. Ho provato queste sensazioni quando ho giocato contro il Liverpool», ha confidato parlando poi del grande rapporto che ha con Spalletti. «È una persona interessante e positiva: sto imparando tanto da lui, è un allenatore fantastico. Imparo molto anche dai compagni, sono tutti molto forti: siamo una grande famiglia, c’è un’atmosfera positiva nello spogliatoio».

