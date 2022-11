Koulibaly si racconta a The Players’ Tribune: “Ecco perchè ho preferito il Senegal alla Francia”

L’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato un’intervista a The Players’ Tribune, e ha svelato il motivo che lo ha portato a preferire la Nazionale senegalese alla Francia.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“La vittoria in Coppa d’Africa? “E’ stato il momento più bello della vita. Quando giochi per il Senegal tutti si fermano, abbiamo dato un momento di gioia immensa ad un popolo. Tutti erano insieme a gioire, ricchi, poveri…””A volte le persone mi chiedono perché ho scelto di giocare per il Senegal invece che per la Francia. Mi dicono che se avessi scelto la Francia, sarei potuto diventare un campione del mondo“. Sono nato in Francia e ho una cultura francese, ma nessuno sa che in casa parlavo solo il senegalese, i piatti che mangiavo erano senegalesi. Ho fatto la scelta del Senegal per rendere mio padre e mia madre orgogliosi. Oggi sono molto orgoglioso di aver fatto questa scelta, non ho mai avuti rimorsi anche se la Francia è una delle nazioni più forti al mondo”.