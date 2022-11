Koopmeiners: “Il Napoli è di sciuro in vantaggio, ma la strada è lunga”

Il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro per Leo Vegas: “Non mi interessano i record personali, ma voglio aiutare la squadra il più possibile cercando di migliorare in ogni partita. Per cui, la cosa per me importante è che comunque la squadra faccia bene. Abbiamo avuto un inizio di stagione molto positivo, e sfortunatamente nelle ultime partite i risultati non sono stati all’altezza. Dobbiamo lavorarci da squadra per rimetterci in sesto.

Non siamo neanche a metà stagione e le prime otto squadre sono tra loro molto vicine. Il vantaggio del Napoli è un po’ più ampio, ma tutte le altre squadre sono separate da pochi punti, non siamo ancora neanche a metà campionato quindi la lotta è ancora aperta essendoci ancora molti punti a disposizione. C’è ancora molta strada da fare”.