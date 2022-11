Il “Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato a “Pronto chi Pampa”, programma tramesso su Vikonos, del percorso della sua ex squadra in campionato ed in Champions League. E proprio sulla Serie A si dice sicuro di chi sarà l’antagonista del Napoli. “Secondo me sarà proprio la Juve l’avversario per il tricolore. A febbraio, poi, ci sarà anche la Champions League contro l’Eintracht di Mario Gotze che “odio” perché vinse contro la mia Argentina, spero gli azzurri possano “vendicarmi”.

Factory della Comunicazione