Ieri a Napoli – “Maratona della sostenibilità” con Spalletti

C’era anche l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti – qui con il sindaco Gaetano Manfredi (Foto) – ieri sera a Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali di Napoli in Piazza dei Martiri, alla presentazione della “Maratona della sostenibilità”, raccolta fondi organizzata per donare un esoscheletro intelligente per la riabilitazione degli arti inferiori, che sarà messo a disposizione dei pazienti nelle strutture ospedaliere. Si tratta di un esempio avanzatissimo di robotica applicata alla riabilitazione che permette a chiunque abbia perso la funzionalità delle gambe di tornare praticamente a camminare. L’iniziativa è nata in seguito alla firma del protocollo d’intesa tra Unione Industriali Napoli e Comune di Napoli per diffondere i principi della creazione di valore sostenibile, sul piano sociale, ambientale ed economico-finanziario.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds