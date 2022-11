Hamsik come Ferrara: la partita di addio al calcio a Napoli

Inevitabile, considerando l’attaccamento a quella maglia indossata dal 2007 al 2019. Marek Hamsik ha deciso di chiudere la carriera a Napoli, con una partita d’addio che giocherà quando avrà concluso il ciclo di impegni con la nazionale slovacca. L’annuncio a Canale 21. L’ex capitano azzurro, che lasciò il Napoli perché aveva ricevuto un’offerta dalla Cina irrinunciabile sotto l’aspetto economico, non è entrato nei dettagli dell’organizzazione ma avrebbe certamente l’appoggio di Aurelio De Laurentiis, che con cui ha mantenuto eccellenti rapporti, al punto da immaginare un suo rientro nel club, con un incarico da decidere. Hamsik è stato uno dei più giocatori più legati all’azzurro Napoli. I suoi baci a quella “N” stampata sulla maglia sono stati sempre sinceri. Soltanto una volta – era il 2010 – aveva avuto la tentazione di cambiare squadra, perché c’era un’offerta del Milan. Ma De Laurentiis era stato irremovibile perché il presidente, quel ragazzo arrivato tre anni prima da Brescia, lo considerava già un simbolo. I fatti gli avrebbero dato ragione, dato che Marek fu tra i protagonisti della scalata del Napoli, delle quaificazioni Champions come dei trofei vinti dalla squadra. o scudetto un sogno sfiorato con Sarri, poi il divorzio a metà del primo campionato con Ancelotti, con un applauso dedicato ai tifosi del San Paolo. Marek è tornato per assistere a una partita della squadra di Gattuso e si è sempre tenuto in contatto con gli amici di Pinetamare, dove sono cresciuti i suoi figli. Tornerà, certo. E sarà una festa nello stadio dedicato al Capitano che gli fece tanti complimenti quando lo incontrò a Castel Volturno nel gennaio 2017. Così diversi, Diego e Marek, eppure uniti: dalla fascia di capitano e dall’amore per Napoli.

Factory della Comunicazione

F. De Luca (Il Mattino)