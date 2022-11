GdS – Spalletti-AdL, possibile incontro in Turchia. Ecco quali possono essere gli scenari

In casa Napoli c’è la pausa meritata visto quanto fatto in campionato e in Champions League, ma si pensa al futuro. Su tutti c’è la vicenda Spalletti che ha il contratto in scadenza nel 2023. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, le parti in causa si potrebbero incontrare in Turchia ad Antalya, dove probabilmente si svolgerà la preparazione nei primi di Dicembre. Il patron De Laurentiis non è escluso che possa farne parte per stare vicino alla squadra e parlare con il tecnico di Certaldo. L’ex mister tra gli altri anche di Inter, Roma e Zenit, non è persona da contratti lunghi, ma discuterne annualmente. AdL invece vorrebbe rinnovargli il contratto, ma in questo caso bisognerebbe rivedere le cifre che si aggirano già sui 3 milioni. La scorsa Primavera, il rapporto tra le parti erano ai minimi termini, tanto che si parlava di un possibile addio. Ora invece è tornato il sereno e si vuole progettare il futuro insieme. A Maggio il Napoli può esercitare la clausola per un altro anno, la sensazione è che Spalletti voglia restare, ma anche capire se c’è anche un miglioramento del progetto, per i prossimi anni e quanto potrebbe percepire economicamente. Il mister vuole però puntare al traguardo grosso, ovvero lo scudetto, poi eventualmente discutere del futuro. Entrambi vogliono la stessa cosa, ma c’è sempre da venirsi incontro. Si arriverà al nocciolo della questione?

Factory della Comunicazione

La Redazione