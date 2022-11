GdS – In vista del ritiro in Turchia, possibile amichevole con una squadra della Premier League

Le date del ritiro in Turchia ancora non si sanno con precisione, il Napoli ancora non le ha ufficializzate, ma tra il 28 e il 29 Novembre la squadra si dovrebbe ritrovare a Castel Volturno. Ad Antalya è pronto una sorta di resort con tre campi da gioco regolamentari. Osimhen e compagni non vedono l’ora di cominciare, dove mancheranno i 5 azzurri impegnati ai mondiali (Zielinski, Lozano, Kim Minjae, Olivera e Anguissa). Per quanto riguarda le amichevoli, secondo la Gazzetta dello Sport, la prima probabilmente contro il Fatih Karagümrük Spor Kulübü di Andrea Pirlo. Il secondo test invece probabilmente contro il Crystal Palace. Non si esclude anche un allenamento congiunto al “Maradona”, prima del classico cenone di Natale.

La Redazione