Gaz. dello Sport – In attesa di Samardzic, il Napoli ha le idee chiare sul classe 2006 Pafundi

Il Napoli, come sempre pensa sempre al campo, ma al tempo stesso al mercato, dove ha nel progetto giovani il suo mantra annuale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha da sempre nell’Udinese una società alleata dove si sono svolte diverse trattative. Non è un mistero che piace Samardzic che ha segnato anche al “Maradona”, nella rimonta sfiorata. Spalletti a fine partita ne ha parlato davvero bene. “Il tedesco è un bel talento e sappiamo che ha questi numeri. Può essere il nuovo Zielinski”. Si sa che non sarà semplice arrivare all’ex Herta Berlino e Lipsia, però il Napoli c’è. Invece sul classe 2006 Pafundi De Laurentiis vorrebbe un opzione alla famiglia Pozzo. Dovesse ottenerla avrebbe una sorte di prelazione. Ad oggi il sedicenne che ha debuttato a Tirana contro l’Albania, è incedibile, però in futuro, mai dire mai.

