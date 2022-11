Fedele: “Vice Di Lorenzo sul mercato? No, ecco su cosa dovrà lavorare Spalletti”

Enrico Fedele, dirigente di calcio, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, e ha parlato del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Per chi tifo al Mondiale? L’Argentina, ma non solo per Maradona: da dirigente ho avuto tanti calciatori argentini, sono vicini a noi campani per mentalità e carattere. Tra i tanti che ho avuto ricordo il professore in campo che era Sensini. Tra i brasiliani ricordo il talento ma anche la fragilità di Amoroso. In futuro il Napoli, avendo apprezzato molto Raspadori da prima punta con l’Italia, Spalletti dovrà provare a far coesistere Raspa con Kvaratskhelia e Osimhen. E’ la nuova sfida del tecnico, magari li prova in Turchia. Un vice Di Lorenzo? Non lo prenderei, lascerei tutto come sta, e credo che il Napoli seguirà questa strada. Del resto Di Lorenzo è un calciatore di grande resistenza e abituato a giocare tante gare in una stagione. Quanto vale Osimhen dopo la vittoria del Globe Soccer Awards? Dipende dal compratore”.