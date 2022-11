Eleonora Trotta: “I Mondiali influenzeranno il mercato, ecco i nomi da attenzionare”

Eleonora Trotta, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Napoli Centrale, parlando dei Mondiali.

Factory della Comunicazione

Ecco un estratto:

“Siamo andati ad indagare tramite operatori, procuratori, osservatori quali potessero essere i giocatori da attenzionare durante i Mondiali che, in futuro, possano essere utili anche in Serie A. Dopo l’exploit di Kim c’è molta attenzione per la Corea ed il Giappone per la loro fisicità, impostazione e professionalità.

Ce n’è per tutti, per tutte I tasche. Tra i nomi più attenzionati ci sono Kudus dell’Ajax che interessa a Juventus e Inter, ma sappiamo che i gioiellini dell’Ajax se non li prendi subito, non ci arrivi più, hanno un percorso indirizzato verso Premier o Germania”. Cheddira del Bari è uno che si può spostare anche a gennaio perché la stessa società non si aspettava questo exploit ed ha già attirato l’attenzione di Sampdoria e Spezia.