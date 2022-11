Demme piace in Bundes, si tratterebbe di un ritorno

Pochi minuti in campo per entrambi, ma difficilmente Diego Demme e Gianluca Gaetano lasceranno Napoli nella prossima finestra di mercato invernale. I due azzurri non hanno trovato troppo spazio in questi primi mesi di stagione ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, essendo perfettamente integrati nel progetto tecnico, non si muoveranno, almeno fino a fine anno. Una richiesta esplicita anche di Luciano Spalletti che punta fortemente su tutte le pedine che ha a disposizione. Demme, per esempio, ha diversi estimatori dentro e fuori dalla Serie A: l’Hoffenheim e l’Eintracht Francoforte – avversario Champions – ci stanno facendo più di un pensiero, così come il Valencia di Gattuso, ma il club azzurro non sembra volerne sapere. Almeno a gennaio.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino