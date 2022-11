Dany Mota, gioiello del Monza: il Napoli ci proverà

Il Napoli vive il presente “organizzando” e pensando al futuro. Probabilmente nel prossimo mercato di gennaio, in casa azzurra, non vi saranno particolari movimenti, ma ciò non impedisce allo scouting partenopeo di monitorare ed osservare profili interessanti. E, fra i tanti osservati ci sarebbe anche un gioiello del Monza, Dany Mota. E’ quanto rivelano i colleghi di TuttoMonza, i quali affermano che il classe 1998, grazie alle ottime prestazioni fornite questo campionato, ha attirato l’attenzione dei grandi club. Il Monza non sembra affatto intenzionato a privarsi di lui. Già la scorsa sessione di mercato vennero rifiutate diverse offerte, anche dall’estero. Il Napoli, però, proverà a strappare almeno un’opzione per la prossima estate.

