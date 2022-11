Capuano: “Gennaio mese chiave per il Napoli, può ipotecare il titolo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24, e ha parlato della fuga scudetto del Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli tra il 4 e il 29 gennaio ha 3 partite fondamentali, uscendo dalla partita con l’Inter, Juventus e Roma col piglio avuto finora, allora il campionato sarà finito. Tutte possono restare agganciate, ma penso possa essere un segnale definitivo. Mondiali? Nel 2030 c’è il rischio che ci troviamo in Arabia Saudita, ma ho l’impressione che per allora il calcio mondiale sarà molto distante da quello attuale.

Infantino? In questo momento Europa e Sud America portano in assemblea della FIFA non più di 65 voti che sono la stragrande minoranza rispetto all’asta che ha appoggiato la scalata di Infantino. Tutto questo è niente meno di quanto accaduto tra il 2010 e 2016, date in cui sono stati affidati a Russia e Qatar i successivi Mondiali.

Non c’è prova di corruzione, ma c’è il forte sospetto che ci sia stato mercimonio. Una di quelle due edizioni doveva andare agli Stati Uniti che ha fatto partire un’inchiesta da parte dell’FBI.

Vertici FIFA ‘ladri’ come li definì Maradona 30 anni fa? Oggi la FIFA ha dei vertici che, fino a prova contraria, non sono corrotti. Possono non piacere gli attori, né le loro azioni, può non piacere niente di Infantino, ma non si può accostare a quella di Blatter”.