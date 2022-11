Bereszynski: “Zielinski è il giocatore più forte con cui ho giocato”

Talento puro, classe cristallina, destro e sinistro senza differenze. Quest’anno anche decisivo. Qualità che latitava in precedenza. Di lui parla il difensore della Sampdoria e della nazionale polacca Bartosz Bereszynski. Il blucerchiato ha elogiato ai taccuini di Przewodniku Sportowy il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: “Penso che in termini di pure abilità calcistiche sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato. Penso che a Napoli ricopra una posizione in campo che gli dà molta fiducia e poi si traduce in campo”.

Factory della Comunicazione