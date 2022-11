[VIDEO] – Kvaratskhelia si allena per abbreviare i tempi di recupero dall’infortunio

Kvaratskhelia – Il georgiano sta recuperando dall’infortunio, e sta cercando di accorciare sempre più i tempi del rientro. Infatti si allena per rientrare subito al top, ed essere pronto anche a questo mini ritiro in Turchia. Ha fatto esercizi di riabilitazione così da arrivare al massimo della forma per la ripartenza della Serie A prevista per il nuovo anno. Nel video in allegato si può vedere come si allena Kvaratskhelia.

