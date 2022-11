Ci siamo. Qatar 2022 sta per iniziare. Tutto pronto anche in casa Messico. La squadra del Tata Martino in volo per raggiungere la penisola araba, dove i sudamericani prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo. A postare una foto social ci ha pensato anche Hirving Lozano, esterno del Napoli che sarà protagonista con la sua nazionale: «Vamos Mexico» ha scritto sui social il Chucky, che farà il suo esordio nella competizione contro la Polonia di Zielinski il 22 novembre prossimo.

