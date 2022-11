Questione di ore e il Mondiale alzerà il suo sipario. La gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador è infatti in programma domenica 20 novembre alle ore 17:00 all’Al Bayt Stadium. L’Italia non ci sarà, ma, stando a quanto riportato dall’ Ansa ad arbitrare la partita sarà proprio una sestina italiana. Il fischietto sarò affidato a Daniele Orsato, con lui gli assistenti Giallatini e Carbone, mentre il quarto uomo sarà Kovacs. Al VAR Irrati, con AVAR Valeri.

