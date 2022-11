Straordinario protagonista con il Napoli e con l’Italia, Meret ha brillato all’esordio da titolare contro l’Albania con almeno tre interventi decisivi. Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale, finalista ai Mondiali 1994, lo promuove a pieni voti. «Portiere completo, molto forte tra i pali, bravo sia nelle uscite alte che basse ed è cresciuto tantissimo anche nel gioco con i piedi».

Potrà ritagliarsi spazio anche nell’Italia? «Nel ruolo c’è Donnarumma che è un fenomeno ma sicuramente Meret riuscirà a ritagliarsi il suo spazio anche perchè ora le nazionali tra amichevoli e Nations League, oltre alle gare di qualificazione per i prossimi Europei, giocheranno molte più partite. Quest’esordio da titolare con l’Italia se l’è meritato e io credo che Mancini l’abbia voluto premiare per quest’ottima stagione che sta vivendo col il Napoli. In questo momento in Italia con i portieri siamo messi molto bene con Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel».

Come spiega questa sua crescita straordinaria in questa stagione? «Il segreto sta nella continuità, quest’anno sta giocando sempre da titolare e ha tirato fuori ottime prestazioni. La sua stagione è stata perfetta, ricordo un solo errore, quello commesso su uno dei due gol segnati dal Bologna al Maradona. Per il resto è stato impeccabile, anche sulle reti del Liverpool non poteva farci nulla, è difficilissimo tenere un pallone che viene colpito forte di testa da un metro di distanza». «Il segreto sta nella continuità, quest’anno sta giocando sempre da titolare e ha tirato fuori ottime prestazioni.Per il resto è stato impeccabile, anche sulle reti del Liverpool non poteva farci nulla, è difficilissimo tenere un pallone che viene colpito forte di testa da un metro di distanza».

Qual è stata la sua più bella parata quest’anno? «Ne ha fatte diverse, ricordo quelle contro la Lazio, il Milan, l’Atalanta. Soprattutto è stato molto continuo. Ripeto per me è un portiere completo, ha un grande fisico, buoni riflessi, senza punti deboli».

Quanto è stato bravo Meret a farsi trovare sempre attento in una squadra forte come il Napoli che ha concesso pochi tiri nello specchio? «È sempre più difficile parare nelle grandi squadre perché non ti arrivano tanti tiri e devi essere bravo quando sei chiamato in causa d’improvviso e con una parata riesci a mantenere il vantaggio della tua squadra».

Quanto è stato importante Spalletti quest’anno sulla sua crescita? «Spalletti sta facendo un lavoro straordinario con lui e con tutti gli azzurri: già l’anno scorso partì Meret titolare, che s’infortunò subito in campionato, e poi venne alternato con Ospina, due ottimi portieri».

Nell’Italia avere come compagno di ruolo un campione come Donnarumma quanto potrà essere importante per Meret per una sua ulteriore crescita? «Avere compagni forti in squadra ti fa sempre crescere: sicuramente allenarsi con Donnarumma, stare in ritiro con lui è una cosa importante».

Fonte: Il Mattino