ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Sfida interessanti domenica per il Pomigliano e il Napoli femminile”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Dopo una settimana di sosta per gli impegni della Nazionale, reduce dalle sconfitte nelle due amichevoli con Austria ed Irlanda del Nord, tornano la Serie A e la Serie B Femminili. Questo fine settimana si giocherà la nona giornata del massimo campionato, ci saranno tante sfide interessanti. Domenica si disputerà Sassuolo-Pomigliano; se il club campano dovesse vincere, da ultimo un mese fa salirebbe a metà classifica. Si giocherà anche la sfida intrigante tra Fiorentina ed Inter per l’alta classifica, oltre Roma-Samp. Testa coda Parma-Juve ed anche Milan-Como: il club lombardo è in ripresa dopo l’avvio di stagione deludente”. Prossimo avversario del Napoli Femminile? “Domenica alle 14:30 le azzurre affronteranno il Brescia, si prospetta un vero e proorio scontro al vertice. Speriamo nel riscatto dopo la sconfitta con il Cesena, prima della sosta”.

