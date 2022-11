Mondiali, Lozano sfiderà Zielinski: tutte le sfide a distanza per gli azzurri

Ai Mondiali subito due incroci tra gli azzurri di Spalletti. Martedì c’è Messico-Polonia con la sfida a distanza tra Lozano e Zielinski, giovedì è in programma Uruguay-Corea del Sud che vedrà uno di fronte all’altro Olivera e Kim. L’altro protagonista del Napoli in Qatar sarà Anguissa che farà l’esordio con il Camerun giovedì nel match contro la Svizzera.

IL TESTA A TESTA

Messico e Polonia sono inserite nel girone con l’Argentina, che è la favorita per il passaggio agli ottavi di finale, e con gli Emirati Arabi, l’avversario invece più abbordabile. Lozano e Zielinski sulla carta, quindi, dovrebbero giocarsi il secondo posto del raggruppamento.

Il faccia a faccia di martedì (ore 17) potrebbe essere molto indicativo sulla squadra che potrà andare avanti ai Mondiali. E il Chucky e Piotr sono due dei grandi trascinatori di Messico e Polonia.

Lozano è uno dei più esperti della sua nazionale con 60 presenze e 16 gol e ha partecipato ai Mondiali in Russia 2018 (uscì agli ottavi di finale contro il Brasile). Zielinski è uno dei più rappresentativi della Polonia con 74 presenze e 9 gol e anche lui ha preso parte all’ultimo campionato del Mondo (eliminato nella prima fase a gironi).

L’OSTICO URUGUAY

Nazionale sempre ostica ai Mondiali è l’Uruguay che nel 2014 eliminò l’Italia in Brasile e sulla carta è la favorita insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo al passaggio del turno. Olivera quest’anno si è guadagnato la convocazione ai Mondiali giocando in maniera stabile dopo l’esordio nel match di qualificazioni vinto 1-0 in trasferta contro il Paraguay e cercherà di lasciare il segno. Molto attesa la prima partita giovedì contro la Corea del Sud del suo compagno di squadra Kim.

La nazionale asiatica proverà a rappresentare la sorpresa del raggruppamento e il difensore del Napoli, al primo Mondiale, è uno dei pilastri della squadra (44 presenze e 3 gol). L’altra squadra del gruppo è il Ghana, altra nazionale che potrebbe essere una sorpresa: per i due difensori azzurri si prevede quindi un girone equilibrato e molto importante sarà gia la prima sfida incrociata.

IL GIRONE DI FERRO

Compito difficile per il Camerun di Anguissa che dopo la Svizzera dovrà affrontare il Brasile. Una delle grandi favorite alla vittoria finale e la Serbia che può essere una delle sorprese dopo il girone di qualificazione per i Mondiali chiuso in testa davanti al Portogallo con 20 punti e senza sconfitte. Tre grandi confronti alle porte per il centrocampista del Napoli che è stato uno dei trascinatori della squadra di Spalletti sia in campionato che in Champions League ed è uno dei punti fermi del Camerun (42 presenze e 5 gol). Il centrocampista del Napoli, al primo Mondiale, in Qatar sarà una delle stelle della sua nazionale.

