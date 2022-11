MERCATO – Proseguiranno nei prossimi mesi i contatti con l’Udinese sui due gioielli

Chi conosce il Napoli, sa che a Gennaio difficilmente si muoverà nella sessione del mercato invernale, un tempo definitivo di riparazione. Solo se si trovasse il vice di Lobotka, si potrebbe fare un acquisto. Per il futuro invece ci saranno nuovi contatti con l’Udinese. Come riporta il CdS, Samardzic piace davvero tanto a mister Spalletti e al d.s. Giuntoli, anzi il tecnico di Certaldo lo definisce un nuovo Zielinski. L’altro nome è il classe 2006 Simone Pafundi, dove si farà un altro tentativo, dopo il no della società friulana. Ad oggi non si farà nulla a Gennaio, ma se si trovasse il vice-Lobo allora si potrà riaprire il discorso.

Factory della Comunicazione

La Redazione