Maldini: “Sarà un duello scudetto con il Napoli come diversi anni fa”

Paolo Maldini, dirigente sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delle premiazioni ai Globe Soccer Awards a Dubai.

Sarà un duello scudetto con il Napoli come diversi anni fa.

“Lo ricordo bene, erano anni bellissimi per il calcio italiano. Avevamo una grandissima squadra, loro avevano Maradona e altri grandissimi campioni. Per noi è stato l’inizio di 25 anni di successi e adesso ci potrà essere questo scontro. Loro hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso e passato comunque il girone di Champions League ci troviamo ad avere 8 punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare. Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo”.