M. Plastino: “Il Napoli deve essere più forte di tutto e tutti, eventuali complotti compresi”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Non so perché Allegri sia stato nominato il migliore allenatore del mese di novembre. Credo per i risultati consecutivi ottenuti in questo periodo: una specie di rinascita. Secondo me, però, questo è l’anno in cui ogni mese si dovrebbe dare un premio a Spalletti. La mia idea è che il Napoli deve essere più forte di tutto e tutti, eventuali complotti compresi. E così dovrebbero pensarla anche i tifosi. Sul procuratore arbitrale eviterei di generalizzare: non è che se un giornalista è narcotrafficante tutti i colleghi lo sono».