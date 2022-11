Kvara e Kim verso il rinnovo. Napoli blinda i suoi gioielli

Se a luglio qualcuno avesse prospettato l’attuale situazione del Napoli in classifica e l’esplosione dei suoi nuovi gioielli, in città si sarebbe rischiato di esser presi per pazzi o per parenti stretti di De Laurentiis. All’epoca, sembra passato un secolo, l’unico K2 era quella montagna di Kalidou Koulibaly, rimpianto per la sua partenza verso i lidi inglesi della Premier. Erano solo quattro mesi fa ma Kvaratskhelia era solo un codice fiscale complicato da pronunciare per i tifosi (oggi invece tutti allo stadio ne scandiscono il nome senza problemi) e Kim serviva solo per citare le famose sigarette, un modo per insultare e contestare le scelte del club azzurro. Oggi invece il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per prevenire l’assalto ai due gioielli, nonostante i rispettivi contratti stilati nell’estate scorsa siano sufficientemente blindati. M. Nicita. Fonte: Gasport

