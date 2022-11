Infantino si ricandida alla presidenza della FIFA

“Oggi è un giorno speciale per me, ieri sera a mezzanotte è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza della Fifa per i prossimi quattro anni e questa mattina la Fifa ha confermato che alle elezioni del 16 marzo del prossimo anno ci sarà un solo candidato, e quello sono io. Vorrei ringraziare le oltre 200 associazioni membri della Fifa, tutte e sei le confederazioni che mi hanno sostenuto in questa campagna. Sono onorato di poter servire la comunità calcistica globale anche per i prossimi quattro anni”: così il n.1 della Fifa, Infantino, all’inaugurazione di Generation Amazing, a Doha, ha annunciato la sua candidatura (unica) per le prossime elezioni per la presidenza della Fifa. “

Factory della Comunicazione