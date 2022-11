GdS – Oltre Kim Minjae, il Napoli ha le idee chiare anche su Kvara

In casa Napoli c’è la pausa, anche se si attendono gli altri giocatori, per gli impegni delle Nazionali e osservare quelli che giocano i Mondiali in Qatar. Si aspettano i prossimi rientri, quelli di Rrahmani che si allena a Dubai, ma soprattutto Kvaratskelia. L’esterno georgiano è ancora alle prese con il mal di schiena, ma è vicino al rientro, dove si potrà allenare con il resto del gruppo, probabilmente in Turchia. Per quanto concerne il suo futuro, il d.s. Giuntoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, non ha alcuna fretta nell’accelerare, visto che ha un contratto fino al 2027. La strategia è però del rinnovo, aumento dell’ingaggio, per allontanare le tentazioni di mercato, soprattutto dall’estero. Il club azzurro sa perfettamente che già ci sono diverse squadre su Kvara, perciò bisognerà agire in tempo per evitare di correre rischi, ma al momento non è previsto l’inserimento della clausola rescissoria.

